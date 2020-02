La “storia infinita” della Carluccio: la biblioteca rimane inagibile, incertezze sulla riapertura

Se la situazione della Carluccio dovesse essere riassunta con il titolo di un libro, la “storia infinita” si presterebbe alla perfezione. Nonostante i continui annunci di riapertura infatti, la biblioteca continua a essere chiusa ed in inagibile e le tempistiche per la riapertura appaiono più che mai incerte.

“La Carluccio è il mio cruccio, si tratta di edificio sfortunato” ammette l’assessore alla Cultura, Francesca Leon. Sono in corso gli ultimi sopralluoghi per mettere a punto l’intervento finale” spiega Leon. Sule tempistiche di riapertura nessuna garanzia o promessa. Il problema, stando a quanto affermato dall’assessore non sarebbe di risorse ma sarebbe legato ai continui interventi. Interventi che, a questo punto, sollevano qualche dubbio. “I casi sono due - sostiene Federico Mensio, consigliere pentastellato - o la progettualità era corretta e i lavori sono stati eseguiti male o la progettualità era sbagliata”.

Le ultime infiltrazioni con conseguenti allagamenti hanno gettato nello sconforto una Circoscrizione, la Tre, che si trova senza una biblioteca sul territorio. Da qui la proposta di Mensio: “Si intensifichino le soste del bibliobus all’interno del cortile della Carluccio”. Una soluzione tampone, in attesa della riqualificazione che dovrà essere definitiva. Le soluzioni a intermittenza non sono ammesse.

Allibito della situazione paradossale il consigliere Francesco Tresso: “Al di là dei continui rinvii, non capiamo nemmeno quanto stiamo spendendo: non è possibile. Sono senza parole, l’ennesima non risposta dell’assessore”.

Per far luce su una situazione poco chiara, nelle prossime settimane verrà effettuato un sopralluogo. Intanto, i locali della biblioteca rimarranno tristemente chiusi: la “storia infinita” della Carluccio prosegue.