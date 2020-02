Donna cinese aggredita a Torino, picchiata e insultata da una coppia: "Vai via, hai il virus"

Ancora un'aggressione a sfondo razzista a Torino e anche stavolta la vittima è di nazionalità cinese. Si tratta di una donna di 40 anni, residente in Italia da oltre venti anni, che ha denunciato alla polizia di essere stata avvicinata da una coppia che prima l'ha insultata "vai via da Torino, hai il virus" e poi l'ha picchiata sferrandole calci e pugni.



Un'aggressione che sarebbe avvenuta di pomeriggio e in pieno centro.città, interrotta soltanto dall'arrivo di alcuni passanti che hanno costretto i due ad andarsene. Sull'episodio indaga la polizia, che sta cercando di individuare, anche grazie alle videocamere di sorveglianza, l'uomo e la donna descritti dalla vittima.



Nei giorni scorsi un ragazzo e una ragazza cinesi erano stati aggrediti a bottigliate in periferia e anche in quell'occasione gli autori della violenza avevano fatto riferimento al Coronavirus.