Pusher esce di casa con 36 dosi di cocaina in bocca: arrestato dalla polizia

Dopo alcune ore di appostamento, nel momento in cui il 43enne ha aperto la porta per recarsi al “lavoro”, gli investigatori l’hanno bloccato riuscendo a fargli espellere dalla bocca 36 dosi, per oltre 20 grammi di cocaina, pronte per essere smerciate per le vie del quartiere Barriera Milano. Si tratta di T.S.M., nato a Louga (Senegal) 43 anni fa e in via Cherubini.