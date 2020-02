Eros Pessina di Busca nominato Vicepresidente della "Elogio della poesia"

Circolo dei Lettori di Torino. Il Presidente del Premio I Murazzi e della Onlus "Elogio della poesia", il critico letterario Sandro Gros Pietro ha comunicato che il vicepresidente della Onlus che organizza "I Murazzi" è il cuneese imprenditore della segnaletica stradale, scrittore poeta e cantautore Eros Pessina.

Per partecipare al Premio gli scrittori e poeti italiani e stranieri possono inviare le loro opere secondo quanto indicato sul presente link https://www.elogiodellapoesia.it, ovvero quanto scritto sul bando del premio reperibile anche in internet.

"Per me è un onore immenso , come l'essere insieme a colleghi meravigliosi , tra i quali Sandro Gros Pietro e la moglie Eleonora, editore della Genesi a Torino".

Pessina e Sandro Gros Pietro stanno organizzando con la Onlus Elogio della Poesia anche un prestigioso Convegno letterario al Filatoio Rosso di Caraglio il 14 e 15 marzo., nel quale venti autori conosciuti a livello nazionale parleranno di altrettanti argomenti letterari.

Eros Pessina ci anticipa che la sua lectio sarà sull'arte partecipativa ed il ruolo dello scrittore e artista nel dare il proprio contributo a scrivere le nuove regole di cui la società ha bisogno. L'arte, la sensibilità e grinta artistica, insieme ad una imprenditoria dai sani valori, cambieranno la società in meglio.