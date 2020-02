Sanità, dimissioni di Falco. "Dispiacere, sorpresa e rammarico"

“Nel prendere atto delle dimissioni per motivazioni personali del dottor Silvio Falco, l’Università di Torino e la sua Scuola Medicina non possono che manifestare dispiacere, sorpresa e rammarico". Così Umberto Ricardi a nome dell'Università di Torino e della Scuola di medicina dell'Università.

"La nomina del dottor Falco alla guida dell’azienda integrata AOU Città della Salute e della Scienza di Torino era stata condivisa con l’Ateneo, e la collaborazione con lui è sempre stata da allora ottimale e proficua ai vari livelli - prosegue Ricardi -. Stante le numerose sfide e i diversi progetti avviati, tra cui l’implementazione del nuovo atto aziendale, la definizione di un adeguato piano di efficientamento e la guida come stazione appaltante del Progetto Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione con la partenza del dialogo competitivo, ci si augura che il dottor Falco possa riconsiderare tale sua decisione. In ogni caso, l’Università di Torino è da subito disponibile all’abituale confronto istituzionale con la Regione per individuare eventualmente la migliore soluzione alternativa per la direzione di un’Azienda Ospedaliera Integrata”.