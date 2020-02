La buca di via Vistrorio "compie" un anno, ma i residenti hanno poco da festeggiare: "Siamo preoccupati" [FOTO]

C'è una storia che non conosce fine, in Barriera di Milano. E' quella di una buca - diventata con il tempo una voragine - che si è aperta circa un anno fa in via Vistrorio, nella zona nord della città, non molto distante da corso Vercelli.

Ma nonostante sia quasi un anno che è lì, la situazione non è migliorata: non è stata coperta, non è stata riparata: solo un paio di transenne e un nastro di colore bianco e rosso a segnalarne la presenza.

"Siamo preoccupati - spiega la signora Carmen, che abita poco distante - e abbiamo fatto un sacco di segnalazioni alle autorità competenti. Ovviamente anche al Comune e alla sindaca. L'ultima, lo scorso 12 gennaio, al servizio Viabilità di Torino. Ma a parte la transenna, non è stato fatto altro: ci hanno detto che avrebbero preso in considerazione la segnalazione, ma è tutto come prima".

Anzi, col tempo la situazione della strada è peggiorata: "Il buco si è allargato e all'interno si sono depositati spazzatura e altri detriti. E' piuttosto pericoloso. L'ultimo sollecito lo abbiamo fatto il 4 febbraio e siamo ancora in attesa".