Coronavirus, Nosiglia: "Comunione nelle mani, no al segno della Pace e niente acquasantiera"

Sospese le attività pastorali in tutte le parrocchie almeno fino a domenica prossima, soprattutto quelle di catechismo, in ogni oratorio, eccetto le Messe. Stop anche alle attività pubbliche degli uffici della Curia. E quando si celebra la Messa, la Comunione va data dando l'ostia in mano e non direttamente in bocca, sospendendo il rito dello scambio della pace (che prevede la stretta di mano) e senza usare l'acquasantiera, che andrà svuotata.

Anche la Chiesa torinese si adatta alle difficoltà del momento legate al Coronavirus e alla diffusione del contagio, anche in Piemonte e anche a Torino. Lo ha ufficializzato l'arcivescovo Cesare Nosiglia, che ha spiegato come la decisione sia presa "In attenta sintonia con quanto disposto dalle autorità regionali e come misura sanitaria precauzionale nei confronti del diffondersi del corona virus anche nella nostra Regione, sentiti i pareri degli organismi competenti della Curia".



Le modifiche riguarderanno anche i riti delle Ceneri, fissate per mercoledì 26 febbraio: "Si impongano le ceneri direttamente sul capo dei fedeli

senza alcun contatto fisico e non si facciano celebrazioni per i

bambini al fine di tutelarne la salute", dice Nosiglia.