L'allarme Coronavirus fa chiudere i musei di Torino a partire da domani

Il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, a partire da domani, lunedì 24 febbraio, resterà chiuso, fino al 29 febbraio, per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, come da ordinanza del Ministero della Salute di intesa con la Regione Piemonte.

Lo segue a ruota il Museo del Cinema, nella Mole Antonelliana, che con il Cinema Massimo e la Bibliomediateca del museo resteranno chiusi al pubblico a partire da domani,

E anche i Musei Reali si fermano da domani, sia per le collezioni permanenti sia per le mostre temporanee attualmente in corso ("Konrad Magi. La luce del Nord" nelle Sale Chiablese e "Il tempo di Leonardo 1452-1519" in Biblioteca Reale).