A Torino il tram 4 primo per numero di passeggeri

A Torino quattro, delle prime cinque linee di mezzi pubblici per numero di passeggeri, sono tram. A conquistare il podio è il 4, che nel periodo da gennaio a giugno 2019, ha trasportato più di 3 milioni e 400 mila passeggeri, pari all’11% dei biglietti bippati sulla rete di trasporto del capoluogo. Un risultato che non stupisce, considerano che questa linea viene considerata “una metropolitana di superficie” e che il percorso attraversa la città da nord a sud.

Sul secondo gradino il 15, che nel primo semestre 2019, ha registrato oltre un milione e mezzo di viaggi (4,87%). Terzo - a poca distanza- il 18, che in un passato non troppo lontano veniva gestito su binari, con poco più di un milione e 400 mila utenti. Quarto e quinti rispettivamente i tram 13 (oltre un milione e 300 mila viaggi) e 10 (un milione e 131 passeggeri).

Numeri forniti dall’assessore ai trasporti Maria Lapietra in Sala Rossa, in risposta all’interpellanza presentata dal capogruppo Raffaele Petrarulo per sapere quanti sono stati i biglietti Gtt venduti nel 2018 e 2019.

L’anno scorso le validazioni totali sono state 62 milioni e 300 mila, di cui venti milioni e duecento mila di biglietti singoli, a fronte di un aumento di abbonamenti. Nel 2018 erano state 500 mila in più, di cui 16.7 relative a ticket singoli.