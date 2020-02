Coronavirus, tutte le chiusure e le limitazioni adottate a Carmagnola

In ottemperanza all’ordinanza contingibile e urgente n.1 emanata in data di ieri dal Ministero della Salute di concerto con la Regione Piemonte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” si comunica che sul territorio di Carmagnola, sino al 29/02/2020 sono annullati i seguenti eventi in programma:

- sfilata di Carnevale e serata danzante presso gli Antichi Bastioni di martedì 25 febbraio

- inaugurazione del sollevatore mobile presso la piscina comunale mercoledì 26 febbraio

- primo appuntamento del corso di formazione in preparazione ai concorsi pubblici, sabato 29 febbraio

- tutti gli eventi programmati presso il Salone Antichi Bastioni

Saranno inoltre chiusi al pubblico sino al 29 febbraio compreso:

- le scuole di ogni ordine e grado

- tutti i musei civici

- la Biblioteca civica comunale

- la piscina comunale

- le bocciofile, i centri d’incontro e i centri sportivi

Si ricorda che per informazioni sul Coronavirus, la Regione Piemonte ha attivato il numero 1500. In caso si sospetti di essere malati, non recarsi al pronto soccorso ma chiamare il 112.

Per consultare l’ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Piemonte e conoscere tutte le sospensioni e le chiusure, visitare il sito www.comune.carmagnola.to.it