"Pioggia" di multe per sosta irregolare al Monumentale: da inizio 2020 più di 350 sanzioni

“Pioggia” di multe per sosta irregolare, di fronte al Monumentale di Torino, della Polizia Municipale: In un mese e mezzo sono state fatte 358 sanzioni. Nell’area davanti al cimitero di corso Novara, da fine dicembre 2019, è infatti in vigore il disco orario.

I civich, da inizio 2020, hanno constatato violazioni varie per parcheggio oltre l’orario consentito, senza indicare l’arrivo oppure indicando un periodo diverso rispetto a quello in cui si è lasciato l’auto. Quasi otto multe al giorno in un mese e mezzo.

A fornire i dati in Sala Rossa l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, in risposta all’interpellanza presentata dal capogruppo Raffaele Petrarulo. L’esponente della minoranza ha spiegato come i “cartelli che impongono il disco orario siano solo due, poco visibili per la loro collocazione”. “La striscia bianca – ha poi aggiunto – confonde perché lascia supporre un parcheggio libero”. “Chi parcheggia per partecipare ad un funerale, all’uscita non deve ritrovare una contravvenzione” ha concluso Petrarulo, sollecitando l’eliminazione della sosta con disco.

Lapietra ha replicato spiegando che a breve verrà modificata la viabilità all’incrocio di via Varano con Lungo Dora Colletta, per aumentare i parcheggi da corso Novara.