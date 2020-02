Rivoli e Venaria, lavori in corso per installare le tende negli ospedali

Tende pneumatiche presso gli ospedali per contenere l'emergenza Coronavirus.

L'Asl To3 ha messo a punto un piano aziendale per attuare l'ordinanza emessa dalla Regione Piemonte, avviando in queste ore i lavori per installare le tende, utili per il pre-triage, previste dall’Assessorato alla Sanità d’intesa con il coordinamento dell’Unità di Crisi regionale.

Le tende saranno presenti non solo presso il Polo Sanitario di Venaria, ma anche presso gli ospedali di Rivoli, Pinerolo, Susa, mentre a Giaveno è stato previsto un percorso logistico preferenziale per consentire accessi differenziati.

In via temporanea, inoltre, le richieste di ferie e congedi del personale sanitario sono state revocate e, fino alla fine della settimana, saranno sospese le attività formative e gli eventi pubblici promossi dall'Asl To3.