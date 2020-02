Sospese le attività della Fondazione TPE fino a sabato 29 febbraio

In osservanza di quanto stabilito dell’Ordinanza n. 1 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019», che decreta la «Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa», la Fondazione TPE - Teatro Piemonte Europa comunica che tutte le manifestazioni da essa organizzate e programmate presso il Teatro Astra di Torino o in qualunque altra sede sono sospese da lunedì 24 febbraio 2020 compreso fino a sabato prossimo, 29 febbraio 2020.

Proprio questa sera il Teatro Astra avrebbe dovuto ospitare l'evento "Torino e il teatro di Luca Ronconi", all'interno dell'iniziativa "Il possibile e l'impossibile", con Massimo Popolizio e Maria Paiato, in memoria del grande regista, scomparso cinque anni fa.