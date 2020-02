Acquisto di nuovi arredi per i servizi scolastici deciso dal Comune di Torino

Nuovi arredi per i servizi scolastici saranno acquistati dalla Città attraverso procedure di gara come prevede il Codice dei Contratti pubblici. Il provvedimento è stato approvato questa mattina dalla Giunta.

Spetta ai Comuni l’obbligo di fornire mobili e accessori alle scuole dell’obbligo primarie e secondarie di primo grado, oltre agli asili nido e alle scuole materne municipali e statali.

La fornitura prevede banchi, sedie per le classi e per il refettorio, lavagne, cattedre, brandine, fasciatoi e seggioloni oltre alle protezioni di sicurezza per termosifoni nelle scuole cittadine, in particolare nelle palestre delle primarie e secondarie di primo grado.

L’importo complessivo, pari a 200mila euro, sarà finanziato con un mutuo a medio e lungo termine.