Coronavirus, rimandata la Torino Wine Week 2020

A seguito degli avvenimenti degli ultimi giorni e all'ordinanza emessa dalla Regione Piemonte, l’organizzazione è costretta a rinviare le date della Torino Wine Week 2020, che avrebbe dovuto iniziare venerdì 28 febbraio.

Lo slittamento di data è stato messo in atto a causa delle corrette precauzioni messe in opera dalle autorità competenti per la sicurezza di tutti i partecipanti. L’organizzazione ha quindi deciso di rinviare la manifestazione che si realizzerà, con le modalità e location già annunciate, dal 27 Marzo al 5 Aprile.

Nella speranza che la situazioni migliori nei prossimi giorni per il bene e la salute di tutti, Spiriti Indipendenti e Bonobo Events auspicano un completo superamento del momento di crisi, così da poter riprendere lo svolgimento di tutte le iniziative culturali nella nostra Regione.

Sempre in ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del Covid-19 e alle relative disposizioni ministeriali, rinvitato il concerto "ANGELO BRANDUARDI - IL CAMMINO DELL'ANIMA" in programma al teatro Colosseo: l'evento è stato posticipato al 12 maggio, alle ore 21. I biglietti acquistati per le data originaria restano validi alle medesime modalità di fruizione.

In ottemperanza alle direttive del Ministero della Salute d’intesa con la Regione Piemonte, l’appuntamento previsto per domani, mercoledì 26 febbraio, in Osteria Rabezzana, La musica jazz e Cesare Pavese con il Lil Darling Quartet è stato annullato e rinviato a venerdì 6 marzo, salvo diverse disposizioni.