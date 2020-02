Il colpo di coda dell'inverno: torna a nevicare in Val di Susa. Raffiche di vento anche in pianura [VIDEO]

Bardonecchia stamattina si è svegliata sotto un'intensa nevicata. E non solo Bardonecchia (in foto): tutta l'alta Valle di Susa ha riaccolto i fiocchi bianchi dopo una stagione all'insegna del sole e delle alte temperature.

Quello che potrebbe sembrare un momentaneo colpo di coda dell'inverno, però, è probabilmente di più: una tendenza. Nel senso che le previsioni suggeriscono che quella di oggi non sarà che la prima di una serie di intense nevicate che colpiranno la Val di Susa nei prossimi dieci giorni, con la probabile eccezioni di venerdì e domenica, quando è previsto sole.

Buone notizie per gli sciatori e gli amanti degli sport invernali, senza dubbio: con l'aiuto della neve naturale, infatti, sarà più facile anche "sparare" la neve artificiale per rendere le piste "sciabili" ancora fino a Pasqua.

Poi molto dipenderà dal vento: il foehn si è alzato forte anche in città, a Torino, arrivando a sfiorare - secondo le rilevazione dell'Arpa Piemonte - i 70 km orari. E in montagna, dove ha raggiunto gli 80 km all'ora, ha contribuito al netto calo delle temperature, scese sotto lo zero.

Proprio il forte vento sta però anche fermando momentaneamente, per precauzione, alcuni degli impianti che stamattina avevano aperto. Nel video qui sotto, la seggiovia della Marmotta, a Sauze d'Oulx: