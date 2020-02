Dopo gli annullamenti del concerto di venerdì 28 febbraio e degli altri eventi in calendario il giorno seguente, questa la programmazione del Teatro Regio da domenica 1 a giovedì 5 marzo.

STAGIONE D’OPERA • ALLA SCOPERTA DE “LA BOHÈME” DI GIACOMO PUCCINI, IN SCENA AL TEATRO REGIO DALL’11 AL 22 MARZO

In attesa del debutto previsto per mercoledì 11 marzo alle ore 20, martedì 3 marzo alle ore 17.30, nel Foyer del Toro del Teatro Regio, per il ciclo de “Le conferenze”, la giornalista Susanna Franchi cura l’incontro di presentazione dell’opera La bohème di Giacomo Puccini, dal titolo: La bohème. Da Murger al Regio: cartoline da Parigi; partecipano i due registi della nuova produzione, Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Ingresso libero.

OPERAVISION • DAL 28 FEBBRAIO “VIOLANTA” DI ERICH WOLFGANG KORNGOLD È IN VISIONE GRATUITA SU WWW.OPERAVISION.EU

Da venerdì 28 febbraio – e per sei mesi –, l’opera Violanta di Erich Wolfgang Korngold, andata in scena in prima italiana lo scorso gennaio al Teatro Regio, con regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi e la direzione orchestrale di Pinchas Steinberg, sarà visibile gratuitamente in streaming sul sito www.OperaVision.eu. Violanta è il contributo del Teatro Regio a OperaVision, la piattaforma video europea interamente dedicata all’opera, che offre così a una sconfinata platea internazionale l’opportunità di assistere a questa nuova e apprezzata produzione de Regio.

PRESENTAZIONE EDITORIALE • IL NUOVO LIBRO DI ALBERTO SINIGAGLIA: RITRATTI DEI GRANDI PROTAGONISTI DELLA MUSICA

Giovedì 5 marzo alle ore 17.30, presso la Sala del Caminetto del Teatro Regio, verrà presentato il libro fffortissimo, scritto dal giornalista e musicologo Alberto Sinigaglia ed edito nel dicembre 2019 dall’Accademia Perosi di Biella. Si tratta di una ricca e sagace galleria di interviste a oltre 40 interpreti della musica, tra compositori, direttori d’orchestra, cantanti e musicisti. All’incontro intervengono, altre all’autore, Sebastian F. Schwarz, Sovrintendente e Direttore artistico del Regio, e Tarcisio Mazzeo, responsabile della redazione della TGR Testata Giornalistica Regionale del Piemonte della Rai. L’ingresso è libero.

IL REGIO IN PIEMONTE • IL QUINTETTO DI OTTONI PENTABRASS IN CONCERTO A PONDERANO (BI)

Per Il Regio itinerante, rassegna di concerti in Regione eseguiti da formazioni di Artisti del Teatro Regio, domenica 1 marzo alle ore 17 a Ponderano, in provincia di Biella, nella Sala Convegni dell’Ospedale degli Infermi è di scena il quintetto di ottoni Pentabrass. In programma, musiche di Händel, Verdi, Brahms, Mozart, Bizet, Strauss, Lafosse, Henderson, Crespo, Short e Gershwin.

Il concerto rientra nel ciclo di incontri “Musica e Medicina” organizzati dal Nuovo Insieme Strumentale Italiano; posti a € 10, info - tel. 0161.998105 e 338.7294638.

LE VISITE AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo; l’ingresso costa € 6 per gli adulti, durata: 90 minuti. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

REGIOSHOP • GADGET, SOUVENIR, LIBRI E DVD IN VENDITA DURANTE GLI SPETTACOLI E I CONCERTI

Il Teatro Regio ha il suo punto vendita dedicato agli amanti dell’opera e della musica, il RegioShop. Tantissimi gadget, souvenir, libri, dvd e, soprattutto, i primi prodotti personalizzati del Regio con le illustrazioni di Sara Rambaldi: block-notes, gomme, matite, magneti in plexiglas e in vetro, segnalibri in legno e magnetici, lampade copri-bicchiere, agende, shopper. Oggetti, da regalare e regalarsi, che andranno a crescere e diventeranno presto una “raccolta”. Il RegioShop è nel Foyer di ingresso del Teatro ed è aperto in occasione di spettacoli e concerti.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 1 • VENDITA BIGLIETTI PER TUTTI I TITOLI DELLA STAGIONE

Sono in vendita i biglietti per tutti i titoli e tutte le recite della Stagione: La bohème, La dannazione di Faust, Passione secondo Matteo, Don Pasquale, Il mago di Oz, Simon Boccanegra, Il barbiere di Siviglia e My Fair Lady. I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, on line su www.teatroregio.torino.it, presso Infopiemonte-Torinocultura, i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it. La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 2 • VENDITA ABBONAMENTI A 5 SPETTACOLI

Alla Biglietteria del Regio e su www.teatroregio.torino.it sono in vendita gli abbonamenti a scelta a 5 spettacoli.

I CONCERTI 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER I CONCERTI DELLA STAGIONE SINFONICA

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per 5 concerti della nuova Stagione, in programma fino al 30 maggio.

IN FAMIGLIA 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER 5 APPUNTAMENTI DEDICATI ALLE FAMIGLIE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per gli spettacoli e i concerti dedicati ai bambini e ragazzi e ai loro genitori, con varie proposte per tutte le età.

I titoli sono i seguenti: La bohème, i ragazzi e l’amore, Il mio primo Barbiere, Racconti di paesaggi sonori, Il mago di Oz e Riccioli di Barbiere.

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario di apertura

da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16; un’ora prima degli spettacoli - Tel. 011.8815.241/242 Info - Tel. 011.8815.557 e www.teatroregio.torino.it