Parole in movimento, causa emergenza coronavirus rinviata la nuova iniziativa dei taxisti torinesi

Si intitola "Parole in movimento. Un viaggio per riflettere sulla nostra idea di tempo" la nuova iniziativa organizzata dai taxisti torinesi.

Programmata da domani, giovedì 27 febbraio, a sabato 29, è stato rinviato a data da destinarsi causa l'emergenza legata al coronavirus. Ma resta la bontà dell'iniziativa, appena le condizioni permetteranno di realizzarla: 30 taxi torinesi pronti a proporre l’evento“Parole in Movimento” ispirato alla poesia “Time is” di Henry Van Dyke.

Il progetto nasce da un’idea di Luca Mattio, per riflettere sull’uso del tempo nella contemporaneità. I taxi esporranno esternamente la scritta “…il tempo non è” ed internamente il testo della poesia, in lingua originale, e nella sua traduzione italiana.

Quando sarà rimesso in calendario, le foto dell’evento saranno visibili sulla pagina Instagram di Art in Taxi.

Tecniche usate: Applicazione stencil terre colorate/nerofumo.

Stampa su foglio A4 Fronte/Retro plastificato

Contatti: artintaxi@gmail.com / +39.347.7079275

#artintaxi