Collegno va in soccorso dei vigili del fuoco

“Garantiamo la sicurezza dei collegnesi sia tramite infrastrutture efficienti, sia rinforzando l'informazione alla rete coordinata di soggetti che è in grado di agire velocemente”. Sono queste le parole del sindaco di Collegno Francesco Casciano, soddisfatto del risultato ottenuto per facilitare le operazioni di collegamento alla rete antincendio da parte dei vigili del fuoco.

La città ha infatti innovato e rinnovato la propria rete di impianti antincendio, mappando e rendendo facilmente visibili a occhio nudo i punti di attacco.

“Avere un censimento e una visibilità dei nostri attacchi antincendio - prosegue il sindaco -, serve anche a dare consapevolezza che lavoriamo per una città sempre più sicura e presidiata in cui ciascuno fa la propria parte con alta professionalità, in maniera integrata tra enti e competenze diverse".

Colore rosso sui pozzetti e cartelli ben in vista, interventi di manutenzione sulle prese antincendio, per garantire un accurato e utile strumento per le forze dell’ordine alle prese con le fiamme in emergenza, ma anche per gli operatori che devono compilare piani di sicurezza per attività, eventi e manifestazioni.

“Gli interventi hanno riguardato la localizzazione delle prese attraverso la tracciatura pozzetti con vernice rossa epossidica, la riparazione Idranti su rete antincendio della zona industriale Produttiva P.I.P., il ripristino di alcuni punti presa non funzionanti e l’installazione di idonea segnaletica verticale antincendio al fine di garantire, in caso di emergenza, la facile e tempestiva individuazione degli impianti/prese “sottosuolo” e “soprasuolo” rilevate", ha affermato l’assessore alla qualità della città Gianluca Treccarichi.

"Gli attacchi antincendio, sopra e sotto il suolo che percorriamo ogni giorno, sono fondamentali per la sicurezza di tutti. Per questo, in aggiunta al lavoro e alle verifiche ordinarie, nel 2020 abbiamo avviato un censimento completo, con interventi di manutenzione straordinaria su quelle non funzionanti, al fine di garantire la loro efficienza".

"Abbiamo posto anche particolare attenzione alla visibilità: degli impianti immediatamente individuabili agevolano il lavoro di tutti, soprattutto dei Vigili del Fuoco che operano in emergenza”.