Coronavirus, l'annuncio di Le Cirque World's Top Performers: verranno riposizionati i due tour in primavera

A seguito delle direttive emanate dal Governo a causa del contagio da COVID-19, con grande rammarico la produzione di Le Cirque World's Top Performers ha deciso di riposizionare i due tour previsti dal 20 marzo al 18 aprile degli spettacoli di circo contemporaneo TILT (Torino, Brescia, Grosseto, Ferrara) e ALIS (Bassano del Grappa, Lucca, Ravenna).

Dichiara Gianpiero Garelli, fondatore e guida della compagnia Le Cirque World’s Top Performers: “E' una priorità per noi rispettare le disposizioni e salvaguardare la salute del nostro pubblico e dei nostri fantastici artisti. Un atto dovuto a fronte di una situazione in continua evoluzione e che non consente di proseguire con la serenità necessaria per i nostri artisti, che provengono da 20 paesi diversi e per il pubblico, che da noi viene per rilassarsi e sognare."

C’era già molta attesa ad un mese da quello che doveva essere il tour di primavera 2020, in quanto le due produzioni di Le Cirque World’s Top Performers sono reduci dal successo dei tour precedenti: ALIS applaudito da oltre 200.000 spettatori e TILT, al debutto mondiale con il primo tour a fine 2019, da più di 20.000 spettatori.

L'intenzione di Le Cirque World’s Top Performers è quindi di non privare il pubblico degli spettacoli nelle città dove erano previsti. Per questo motivo, insieme ai responsabili di teatri e arene, si farà tutto il possibile per riprogrammare gli show individuando le nuove date, che verranno comunicate al più presto.

LE DATE DEI TOUR

TILT

TORINO - Teatro Alfieri 20-21-22 marzo

BRESCIA - Dis_Play 27-28-29 marzo

GROSSETO - Teatro Moderno 2-3-4 aprile

FERRARA - Teatro Comunale 11-12-13 aprile

ALIS

BASSANO DEL GRAPPA – Palabassano 3, 4, 5 aprile

LUCCA - Grand Chapiteau 9, 10, 11, 12, 13 aprile

RAVENNA - Pala De Andrè 16, 17, 18 aprile