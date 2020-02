Da Torino a Malaga: come organizzare un viaggio in Andalusia

Un viaggio in Spagna offre l’occasione giusta per andare alla scoperta dell’Andalusia, che merita di essere annoverata senza dubbio tra le regioni più affascinanti di tutta la Penisola Iberica: merito non solo delle sue bellezze naturali, ma anche del suo patrimonio culturale e delle sue tradizioni. Qui, giusto per citare due esempi, sono nati la corrida e il flamenco; la popolazione locale, inoltre, si contraddistingue per uno spirito allegro e improntato alla festa che non può che catturare l’attenzione di tutti i turisti. Granada, Cordoba, Siviglia e Malaga sono le 4 città più rappresentative della regione: se si è interessati a scoprirle tutte, si può prendere in esame la possibilità di noleggiare un’auto, in modo da spostarsi in libertà da una località all’altra senza essere vincolati agli orari e ai percorsi dei mezzi pubblici.

Noleggiare un’auto in Andalusia

Per noleggiare una macchina durante un viaggio in Andalusia e avere la certezza di risparmiare ci si può servire del sito di EasyTerra : si tratta di un comparatore di servizi di noleggio auto nato nel 2005 che permette agli utenti di verificare in tempo reale quali sono le offerte più convenienti a disposizione. Ogni mese più di mezzo milione di visitatori approfitta della trasparenza e della comodità offerte da EasyTerra, che mette a confronto i prezzi delle più importanti agenzie internazionali e degli autonoleggi locali per fornire a chi viaggia tutte le informazioni necessarie per una scelta vantaggiosa.

Alla scoperta della regione

L’economia regionale si fonda praticamente solo sull’agricoltura e sul turismo: anche per questo motivo l’Andalusia è la regione più povera di tutta la Spagna. Eppure non si può rinunciare a visitarla, vista la ricchezza di location che meritano di essere scoperte, come dimostrano i diversi patrimoni mondiali dell’umanità riconosciuti e protetti dall’Unesco. Per chi ama il divertimento, in ogni caso, ci si può sbizzarrire tra parchi naturali e spiagge affacciate sul mare.

Quando visitare l’Andalusia

Per quanto la regione andalusa si presti ad essere visitata in qualsiasi momento dell’anno, i periodi più indicati per farlo sono rappresentati dalle stagioni intermedie e in particolare dalla primavera: non solo perché in queste settimane le temperature sono piacevoli e miti, ma soprattutto perché è possibile assistere alla fioritura dell’Alhambra e degli alcazar. In occasione delle vacanze di Pasqua, tuttavia, i prezzi subiscono un notevole rialzo, raggiungendo i picchi dell’alta stagione. Si può ipotizzare di venire qui anche in inverno, tenendo presente che nelle ore centrali delle giornate di sole il clima è gradevole, ma al mattino presto e di sera non è raro che il termometro si avvicini allo zero.

Come arrivare in Andalusia dall’Italia

Viaggiando in aereo dall’Italia, si può fare riferimento allo scalo di Granada, a quello di Siviglia o a quello di Malaga, a seconda della destinazione che si ha intenzione di visitare. A ben vedere, tra tutte la città che è meglio servita è Malaga: qui, infatti, numerose compagnie mettono a disposizione uno o due voli al giorno da varie località italiane. Per raggiungere Granada o Siviglia, invece, non ci sono alternative alle compagnie low cost.

I mezzi pubblici

Una rete di autobus e una rete ferroviaria collegano tra loro le principali città dell’Andalusia. Se si scelgono i pullman si può essere certi di risparmiare ma si potrebbe incontrare qualche difficoltà qualora ci sia il proposito di seguire il Caminito del Rey. Quest’ultimo si trova a 40 minuti di distanza dalla stazione di Malaga: tuttavia è previsto un solo treno al giorno, con l’andata al mattino e il ritorno alla sera.

Perché noleggiare una macchina in Andalusia

Il nollegio auto Malaga è la soluzione da preferire per un viaggio in Andalusia, a maggior ragione nel caso in cui si abbia in mente di affrontare il Caminito del Rey. Per fortuna non ci sono strade in cattivo stato, ma ciò che fa più piacere scoprire è che non sono previsti pedaggi da pagare; tra una città e l’altra, inoltre, non ci sono più di 200 chilometri di distanza. A Malaga la macchina si può noleggiare sia in centro città, dove c’è la stazione intitolata a Marìa Zambrano, sia in aeroporto. Le tariffe ovviamente variano in base al modello che si sceglie, ma per una vettura di media categoria non si dovrebbero spendere più di 15 euro al giorno.

I costi da affrontare

Per paradossi, costa più parcheggiare che usare la macchina. I numerosi parcheggi a pagamento situati nel centro o comunque nei dintorni, infatti, in genere prevedono una tariffa non inferiore ai 20 euro al giorno. Nel caso in cui si lasci il veicolo in sosta al di fuori di un parcheggio, inoltre, è opportuno verificare che ciò sia permesso e che non sia richiesto il pagamento di un tagliando. Se si soggiorna in albergo è utile informarsi a proposito di eventuali convenzioni previste tra la struttura e qualche parking.