Fridays For Future in piazza anche oggi a Torino: "La vera emergenza è quella ambientale"

Oggi Fridays For Future Torino è sceso in piazza per il 65º presidio contro i cambiamenti climatici e l'indifferenza della politica nei confronti di questa crisi!

"L'emergenza coronavirus - hanno commentato gli attivisti - è sicuramente importante, ma noi non possiamo fermaeci: c'è un'altra emergenza che - fra circa 30 anni - rischia di causare 250mila morti ogni anno (secondo l'OMS): è l'emergenza climatica".



Per questioni di sicurezza, legate all'emergenza sanitaria, i ragazzi hanno dato vita a piccoli flash mob, in diverse parti della città, da piazza Castello a piazza San Carlo, da piazza Vittorio a piazza Baldissera.

"Tutta la mobilitazione di questi giorni ci dice che possiamo farlo, se lo vogliamo. Possiamo affrontare e risolvere la crisi climatica. Ma per farlo dobbiamo considerare questa crisi come tale. Non tra otto anni. Qui e ora" concludono i Fridays For Future Torino.