Coronavirus, le scuole torinesi scrivono alle famiglie: "Obbligo di certificato medico per assenze superiori ai 5 giorni"

Alcuni istituti comprensivi della provincia di Torino stanno inviando le mail alle famiglie informando del fatto che, fino al 15 marzo, verrà reintrodotto l'obbligo del certificato medico in caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni.

Diversamente, verrà negato il rientro a scuola. In Piemonte l'obbligo era stato abolito nel 2008. Questa è quindi una disposizione "in deroga".

Dal 16, la situazione dovrebbe rientrare pian piano alla normalità.

Sul sito della Federazione dei Medici di Famiglia, il reintegro dell'obbligo del certificato medico per assenze superiori ai 5 giorni viene visto in modo totalmente negativo:

"E' una follia la reintroduzione del certificato obbligatorio per bambini e ragazzi che rientrano a scuola, prevista tra le nuove misure per il contenimento del coronavirus. Si tratta di una misura che non ha fondamento scientifico perché non è possibile certificare l'assoluta certezza di non contagiosità. Nel caso, quindi, lo studente dovesse incubare la malattia, si profilerebbe una responsabilità del medico? Sarebbe utile che, prima di prendere iniziative del genere venissero consultati i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. Il rilascio del certificato prevede una visita, non può essere rilasciato per via telematica. Considerando che molti genitori preoccupati hanno tenuto i figli a casa in questi giorni il volume di richieste, immagino, sarà elevato. Avremo quindi ambulatori più affollati e, quindi, più pericolo di contagio. E tutto per un'inutile pratica burocratica".