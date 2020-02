Area gioco da incubo in via Pietro Cossa, la rabbia dei residenti: ”Inagibile da un anno” [FOTO]

Un’area a giochi che cade a pezzi, inagibile da un anno circa, fa arrabbiare i residenti di Borgata Frassati. In via Pietro Cossa 293, uno spazio inizialmente pensato per far giocare i bambini del quartiere è in realtà un luogo poco sicuro, inagibile e abbandonato al degrado

A riportare l’attenzione sull’area giochi è l’associazione Giustizia & Sicurezza: “Dopo la nostra segnalazione del 28 marzo 2019, nell'area gioco E29, situata in via Pietro Cossa, agli interni 293, la situazione di degrado e abbandono non è cambiata, la pavimentazione anti trauma ha forti dislivelli ed è pericolosa, i giochi per i bambini cadono a pezzi”.

L’area giochi è transennata, un cartello ne vieta l’utilizzo delle attrezzature ma di riparazione non se ne parla. In un anno, di fatto, non è cambiato nulla. Qualcuno, probabilmente ragazzi iù grandi, quello spazio sembra però viverlo, come testimonia un estintore abbandonato in un cestino dell’immondizia.

Furioso Paolo Biccari, presidente dell’associazione: “Crediamo fermamente che le centinaia di bambini residenti nel quartiere Lucento abbiano il diritto di usufruire dei giochi, purtroppo ancora una volta le periferie rimangono abbandonate a se stesse senza ricevere attenzione da parte delle istituzioni. Ci chiediamo come sia possibile che a distanza di quasi un anno non sia stato effettuato nessun intervento per rendere agibile l'area”.

L’associazione Giustizia & Sicurezza ha scritto alle istituzioni competenti, sperando che un intervento repentino possa riportare il decoro nell’area giochi, in modo tale che quest’ultima possa essere utilizzata dai residenti del quartiere Borgata Frassati.