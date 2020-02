Manutenzione stradale, dal governo 27 milioni di euro alla Città metropolitana di Torino

Il Governo ha sbloccato 995 milioni di euro che saranno destinati ai programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali italiane: di questi, 27 milioni di euro verranno destinati alla Città Metropolitana di Torino.

"Una misura importante, che arriva a soli due messi dall’approvazione della Legge di Bilancio", ha dichiarato la deputata canavesana del Pd, Francesca Bonomo, commentando il via libera al decreto 'Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane' annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

Nel quinquennio 2020-2024 partiranno quindi diversi cantieri che interesseranno ponti, pavimentazioni stradali, viadotti, gallerie, segnaletica, illuminazione stradale e sistemi di info-mobilità."Ora la Città Metropolitana dovrà presentare programmi di intervento per opere già esistenti - ha concluso Bonomo - in grado di portare concreti benefici in termini di sicurezza, di riduzione del rischio e di qualità della circolazione ai cittadini".