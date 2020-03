Moncalieri, al via la campagna elettorale della lista "Montagna sindaco"

Mentre si attende l'ufficializzazione della scelta di Arturo Calligaro (Lega) quale candidato del centrodestra e della decisione del M5S se prensentarsi o meno alle prossime amministrative, a Moncalieri è partito il percorso della lista “Montagna Sindaco” per le elezioni comunali di primavera.

Tra i 24 candidati, tanti esempi di impegno civico, dallo studente ventenne al pensionato, dall’imprenditore all’avvocato, dal libero professionista all’ingegnere, dalla casalinga all’architetto. A fianco del coordinatore Mauro Bianchini e degli attuali consiglieri comunali Gianfranco Demontis e Sergio Russo, prenderanno parte alla lista molte persone che hanno risposto alla chiamata del Sindaco che invitava la cittadinanza a partecipare attivamente al progetto per Moncalieri.

A presentarsi per “Montagna Sindaco” saranno dunque Maurizio Albanese, Carlo Artesi, Federica Battaglia, Angelo Berton, Mauro Bianchini, Alessandra Borello, Cosimo Caione, Riccardo Calabrò, Pierluca Cassetta, Gianfranco Demontis, Daniela Claudia Feher, Aldo Fici, Roberto Giacotto, Peter Lanz, Agostino Malizia, Chiara Penasso, Gemma Quatrale, Brunella Reinaudo, Chiara Rocca, Sergio Russo, Antonella Savino, Stefania Sibelli Macario, Luca Soleti, Giusi Tibioli.

Il Sindaco Paolo Montagna si è detto orgoglioso del primo incontro della sua lista civica: “Questo impegno nasce dalla partecipazione libera di chi ha deciso spontaneamente di scendere in campo per la nostra città. Sono molto emozionato per la risposta che abbiamo ricevuto: vedere professioni diverse, generazioni diverse, storie diverse, tutte riunite nella stessa lista e pronte a dare il proprio contributo è davvero un segnale importante. Significa poter andare avanti consapevoli del fatto che le persone non solo si sentono parte del nostro progetto, ma si sentono così motivate da voler contribuire in prima persona.”

Primo sostenitore della lista sarà il chirurgo Carlo Palenzona, oggi consigliere comunale, che per motivi personali ha deciso di rinunciare alla candidatura per le elezioni del 2020: “Sono qui oggi per continuare a dare il mio contributo - ha commentato Palenzona - ed anche se non ci sarà il mio nome sul manifesto questo non significa che l’impegno sarà minore".

"Credo sarà una bellissima avventura, ho davanti a me facce nuove, diverse da quelle che di solito si vedono nelle sale della politica. Tale partecipazione riempie di entusiasmo ed anche per questo continuerò a sostenere il nostro progetto”.