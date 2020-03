Sicurezza e qualità del cibo: sequestrati 154 chili di prodotti e multe per quasi 31mila euro

Giro di vite per quanto riguarda la vendita di cibo e il rispetto delle norme di sicurezza per i consumatori, negli esercizi pubblici torinesi.

Nella serata di ieri, in particolare, gli agenti del Comando San Salvario, Cavoretto, Borgo Po della Polizia Municipale, insieme a personale del Commissariato Barriera Nizza della Polizia di Stato, dell’ASL SIAN e ASL Spresal, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio effettuato in zona San Salvario, hanno scoperto e sanzionato situazioni fuori dalle regole.

Hanno infatti elevato multe per un totale di quasi 31mila euro (30.633,33, per l'esattezza), effettuato un sequestro giudiziario per 154 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione e scoperto illeciti di natura penale per violazioni alle norme di sicurezza sui posti di lavoro.