Treni, ripresa la normale circolazione nel nodo di Torino: ritardi da 50 a 100 minuti per i convogli

Dopo un'inizio di giornata all'insegna dei disagi e dell'incertezza, dalle 9.20 di questa mattina ha ripreso la normale circolazione dei treni nel Nodo di Torino. Gli effetti ancora evidenti, per viaggiatori e pendolari, sono i rallentamenti fino 50 minuti per quanto riguarda i treni ad Alta Velocità e gli Intercity, mentre nel caso dei regionali si arriva a rallentamenti fino a 100 minuti. Alcuni regionali sulle linee interessate sono stati cancellati.

Le difficoltà erano iniziate intorno alle 5, quando il traffico ferroviario nel nodo di Torino è stato rallentato per un inconveniente tecnico al sistema che gestisce la circolazione ferroviaria. E i treni hanno iniziato a subire ritardi fino a 60 minuti.



Si è messa in moto la macchina di intervento e i tecnici di RFI sono entrati in azione per mettere a posto il guasto che coinvolgeva il sistema di distanziamento dei mezzi, che nel frattempo sono stati fatti viaggiare con i dispositivi manuali.