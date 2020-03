Maxi sequestro di droga: il quartier generale a Borgo San Paolo [VIDEO]

Il quartier generale era in un garage di via Malta, nel quartiere Borgo San Paolo di Torino. Qui veniva stoccata la droga, cocaina proveniente dal Sudamerica attraverso la rotta olandese, marijuana e hashish importati dai paesi balcanici, in particolar modo dall’Albania, da corrieri che sbarcavano con veloci natanti sulla costa adriatica, specie nelle province di Ravenna e Campobasso.

L'operazione "One Million 2" condotta dai carabinieri di Torino ha portato all'arresto di nove persone, cinque italiani e quattro albanesi (un altro cittadino albanese è ricercato), accusati di concorso in traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Un arrestato dovrà inoltre rispondere del reato di sfruttamento della prostituzione.

Durante l'operazione, che ha impiegato oltre cento militari in Italia e all'estero, sono stati sequestrati oltre 4 tonnellate e mezzo di marijuana, 36 kg di cocaina, 62 kg di hashish e 4 litri di olio di hashish, per un valore complessivo di 8 milioni di euro. Quindici corrieri sono finiti in manette.

Le indagini sono partite dagli arresti di alcuni spacciatori nei quartieri San Salvario e San Paolo e al parco del Valentino. Ció ha permesso di arrivare a una figura cardine, un cittadino albanese, che ha consentito agli inquirenti di ricostruire l'organizzazione criminale.