Moncalieri, la mappa degli eventi cancellati per l'emergenza coronavirus

Il nuovo decreto per il contenimento del coronavirus, firmato ieri dal premier Giuseppe Conte, porta una lunga serie di cancellazioni di eventi e di limitazioni alla città di Moncalieri.

Le sscuole e gli asili nido resteranno chiusi, come nel resto d'Italia, fino al 15 marzo e a Moncalieri la misura comprende anche le palestre scolastiche.

Inoltre, fino al 3 aprile 2020 sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, con la Final Ejght di Coppa Italia di serie A2 femminile di basket slittata ad aprile (come peraltro deciso già martedì).

Per queste ragioni, a Moncalieri le manifestazioni per il Carnevale (15 marzo in Centro Storico e 22 marzo al 45° Nord) sono annullate, le attività di Fonderie Limone e Teatro Matteotti sono sospese, le attività di Centri Anziani e Giovani, Impianti Sportivi e Bocciofile sono stoppate.

Rimangono aperti la Biblioteca Comunale, ma solo per il servizio di prestito libri, e gli uffici comunali, anche se resta valido il consiglio di recarsi agli sportelli solo se strettamente necessario.

Ovviamente è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati, mentre si raccomanda di osservare le misure igienico - sanitarie già suggerite in questo ultimo periodo, ad iniziare dal lavarsi spesso le mani.

Per il ritorno alla piena normalità, a Moncalieri come nel resto d'Italia, bisognerà attendere e portare pazienza.