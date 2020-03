Coronavirus: a Torino biblioteche a numero chiuso e manifesti per informare i cittadini

Il Comune di Torino mette in atto le misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, come disposto dal dpcm varato dal governo.

Sono in fase di stampa dei manifesti informativi, pensati in accordo con le associazioni di categoria, che saranno affissi in città e negli uffici pubblici. Qui, dove non sono presenti, si procederà all'installazione di appositi divisori in plexiglas, che separeranno i dipendi dagli utenti.

Negli uffici "ad alta affluenza" (ad esempio l'anagrafe) sarà controllato il numero di accessi mentre nelle sale lettura delle biblioteche le sedute garantiranno il metro di distanza previsto dal decreto governativo.