“Capodanno a carnevale”, al Mau si inaugura la mostra di Elena Hu e Marta Busolli

Inaugura oggi, venerdì 6 marzo, alle 18.30, nell'ambito del progetto EcoCarnival 2020, la seconda edizione della mostra Capodanno a Carnevale, organizzata dal Museo d'Arte Urbana di Torino in collaborazione con il Primo Liceo Artistico di Torino e con il patrocinio dell'Accademia Albertina di Belle Arti e dell'Angi Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese.

La mostra, curata da Edoardo Di Mauro e Daniele D'Antonio, prevede l'esposizione di opere delle artiste Elena Hu e Marta Busolli, tra cui fogli e tele dipinte con storie cinesi sul Capodanno, raffigurazioni di animali dello Zodiaco e intagli del gesso. I lavori, che hanno visto la partecipazione della classe 4° B del Primo Liceo Artistico, rappresentano una riflessione sugli usi e costumi di Capodanno comuni sia alla cultura cinese che a quella italiana.

Sabato 7 marzo è invece in programma una visita guidata gratuita al Mau di via Rocciamelone 7C (partenza alle 16 dal sagrato della Chiesa di Sant'Alfonso in Corso Tassoni angolo Via Cibrario). La mostra è visitabile su appuntamento fino al 16 marzo.