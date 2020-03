Off Topic lancia l'appuntamento con le favole in streaming per i bimbi a casa da scuola

Favole in streaming per combattere la noia di chi è costretto a restare a casa in tempi di Coronavirus. Due appuntamenti al giorno dedicati ai bambini, per raccogliersi virtualmente attorno ai cantastorie. E' l'idea di OFF TOPIC, Torino Youth Centre e Associazione Culturale S.T.A.R. per fronteggiare questo periodo di emergenza sanitaria e stop forzato delle attività culturali.

Da lunedì 9 a venerdì 13 marzo saranno lette storie ai più piccoli in due diversi momenti, ogni giorno: alle ore 11 in diretta sulla pagina Facebook di OFF TOPIC (https://www.facebook.com/<wbr></wbr>offtopictorino/) e alle ore 16 sulla pagina dell’Associazione Culturale S.T.A.R (https://www.facebook.com/<wbr></wbr>MarchioSTAR/), in collaborazione con la libreria Bufò e Teatro Provvidenza.

Un ascolto per di più interattivo, partecipato. I giovani spettatori on-line, costretti a casa dalla chiusura delle scuole, potranno infatti ascoltare una storia che fornirà anche spunti creativi per svolgere attività con materiali facilmente reperibili tra le mura domestiche.

In totale dieci storie (una al mattino e una al pomeriggio per cinque giorni) per recuperare insieme il valore del racconto orale e riscoprire, nel quotidianio, la forza dell’immaginazione come motore di emozioni positive.

L'obiettivo di OFF TOPIC, in questo momento difficile, è di fornire un servizio per tutti bimbi rimasti a casa e per le loro famiglie, cercando di dar vita a un momento formativo e di intrattenimento.