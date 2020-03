In occasione della giornata internazionale della donna la Città adotta il progetto “Che genere di comunicazione” e ne diffonde le locandine

In occasione dell'8 marzo la Città diffonde le locandine disegnate dalle ragazze e ragazzi delle classi quinte dell'istituto “Albe Steiner” che hanno aderito al progetto “Che genere di comunicazione”.

Le locandine saranno a disposizione all’interno degli uffici pubblici comunali ove vi sia passaggio di cittadini/e come biblioteche, anagrafi, circoscrizioni.

La prima locandina che verrà diffusa è stata realizzata dai due studenti che hanno vinto il concorso per una campagna di comunicazione e ha come oggetto la possibilità di scelta delle ragazze di poter diventare quello che possono sognare. Le tre figure, che invitano a fare un passo avanti, sono tre donne che hanno segnato la storia del loro tempo e ancora fanno parte della memoria collettiva. Giovanna d'Arco, guerriera e condottiera, Frida Kahlo, artista rivoluzionaria, Marie Curie, scienziata fisica e chimica, sono le donne scelte per ricordare a chiunque che le differenze di genere non possono e non devono essere un ostacolo per i percorsi lavorativi e di vita.

"Ringrazio le ragazze e i ragazzi che hanno lavorato al progetto, le e gli insegnanti dell'istituto Albe Steiner e Lofficina per il grande lavoro fatto – ha sottolineato l’assessore ai Diritti Marco Giusta -. Guardando le immagini, ho deciso che quelle vincitrici sarebbero state adottate dalla Città per una campagna di comunicazione, che inizia proprio in occasione della giornata internazionale della donna".

Elena Rosa, responsabile dell’Associazione LOFFICINA, ha evidenziato “L'impegno da parte del corpo docente all’affiancamento del lavoro di ragazzi e ragazze di quattro classi 5^ dell'Istituto Albe Steiner di Torino ha condotto il gruppo di formazione dell'Associazione LOFFICINA a concludere con successo il progetto, realizzato grazie alla collaborazione ed al contributo del Comune di Torino. Un workshop, le lezioni di formazione, i laboratori, gli interventi di professionisti della comunicazione, il questionario e l’indagine pilota condotti fra studenti/esse, hanno portato ottimi risultati, dando vita ad un'ampia gamma di campagne sociali contro la violenza e le discriminazioni di genere. E proprio le loro campagne rappresentano la testimonianza di un cambiamento sostanziale nella percezione delle discriminazioni rispetto ai risultati del questionario, distribuito prima dell’inizio dei lavori, e ne testimoniano l'attenzione nei confronti di questi temi”.

“Disegnare la locandina per il progetto Che genere di comunicazione – ha affermato la dirigente delL'IPS Albe Steiner, Patrizia Tarantino - è stata per il nostro istituto occasione molteplice di crescita. Studenti e docenti si sono misurati come grafici e divulgatori di immagini e parole, riflettendo sul tema dell'identità di genere per una relazione armonica col mondo".