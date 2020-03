L’Associazione Jonathan e le sue iniziative programmate per l’evento M’Illumino di Meno

L’Associazione Jonathan partecipa ancora una volta all’evento M’Illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico organizzata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar per chiedere (non solo agli ascoltatori di Rai Radio 2) di spegnere le luci non indispensabili e ripensare i consumi.

Il tema dell’edizione 2020 di M’Illumino di Meno tocca da vicino l’Associazione Jonathan essendo dedicata a iniziative per l’aumento di alberi, piante e verde intorno a noi. Nata da un’esperienza di bottega equo-solidale e attiva soprattutto in un orto urbano, l’Associazione promuove infatti uno sviluppo sostenibile, tutela e valorizza l’ambiente urbano promuovendo una cittadinanza attiva e democratica.

La serata del 6 marzo vuole quindi essere anche un pretesto per conoscere l’Associazione Jonathan e raccontare alla cittadinanza le attività svolte dai giovani soci. Un pretesto che permetterà concretamente di abbellire lo spazio urbano della città.

Questi infatti gli appuntamenti pensati per l’occasione:

Ritrovo ore 18,00 con guanti da lavoro all’OFFICINA VERDE TONOLLI (Via Exilles 3/A) oppure nei giardini di PIAZZA PEYRON dove saranno realizzati interventi nel quartiere. Chi parteciperà a queste attività riceverà un vaso di tulipani coltivati dalle detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.





Dalle 20 al Tonolli chi lo desidera potrà mangiare insieme il cibo che ciascuno avrà portato.

Visto il tema dell’iniziativa gli spostamenti da una zona all’altra della città saranno naturalmente fatti tutti con mezzi ecologici. Non solo: alle persone che parteciperanno viene chiesto di portare con sé: un paio di guanti da lavoro, una borraccia e qualche latta di alluminio di riciclo (fagioli, pelati…).