Cinquemila euro di multa per la vendita abusiva di mimose a Porta Palazzo

Massima attenzione della polizia municipale Torino sui venditori abusivi di mimose, a poche ora dalla Festa della Donna, Oggi gli agenti, in piazza Don Albera, nel quartiere di Porta Palazzo, hanno posto sotto sequestro 76 scatoloni di mimose che un cittadino di nazionalità marocchina custodiva in un furgone parcheggiato, utilizzato come base d'appoggio per rifornire i venditori abusivi ambulanti che gravitano in zona. Oltre 5000 euro la sanzione applicata, unitamente al sequestro amministrativo della merce posta in vendita.