Giovane si sente male nei pressi della stazione di Nichelino, attimi di paura e traffico in tilt

Nel pomeriggio di giovedì una giovane donna che camminava su via Torino, nei pressi della stazione ferroviaria di Nichelino, ha accusato un malore, accasciandosi improvvisamente al suolo.

La ventenne veniva soccorsa dai passanti e dopo pochi minuti dai sanitari del 118 chiamati da alcuni presenti. Durante i soccorsi sopraggiungeva una pattuglia della Polizia Locale per agevolare le operazioni dagli operatori sanitari e per smaltire la colonna di traffico che in pochi minuti aveva paralizzato la circolazione, anche per i numerosi curiosi che rallentavano il traffico.

La donna è stata poi trasportata al Santa Croce di Moncalieri per accertamenti ma le sue condizioni non sembrano gravi.