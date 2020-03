Rivoluzione del traffico a Moncalieri, i ponti sul Po tornati a doppio senso di marcia

Ritorno al passato. Dalla mattina di ieri, sabato 7 marzo, Moncalieri è tornata ad avere la doppia circolazione sui due ponti del Po.

Terminati secondo il cronoprogramma i lavori previsti, in via Cavour e via Martiri è tornato il doppio senso di circolazione per le auto che viaggiano da e per Torino. Come succedeva fino a una dozzina d'anni fa, ma come il sindaco Paolo Montagna auspicava già quattro anni e mezzo fa, subito dopo l'insediamento della giunta da lui guidata. La fine dei cantieri significa aver ridato ossigeno ad una circolazione che aveva molto sofferto nell'ultimo periodo.

I tecnici hanno consigliato anche la realizzazione di una rotatoria all'angolo con via San Vincenzo per rendere tutto più semplice. C'è una segnaleltica visibile e adeguata, ma ovviamente l'invito alla prudenza non è mai troppo in questi primi giorni. Una velocità adeguata e non eccessiva potrebbe infatti evitare brutte conseguenze, nel caso qualche sbadato circoli ancora pensando che si viaggia in un unico senso.

Il ponte di via Martiri sarà a maggior scorrimento di traffico. Collegandosi da una parte a corso Savona, quindi alle strade provinciali che vanno verso Carmagnola, e dall'altra a via Custoza (sotto la sopraelevata della tangenziale), sarà la strada che scaricherà la mole maggiore di traffico in direzione Torino. Le corsie per senso di marcia serviranno a chi non deve fermarsi, ma attraversare solo Moncalieri.

Assieme alla novità che riguarda le vetture, ci saranno novità anche per i mezzi di trasporto pubblici: la linea 40 avrà un nuovo capolinea in via Goito, mentre il 67 cambierà parte del suo tratto di percorrenza, passando per piazza Caduti per la Libertà e via Cavour, per poi riprendere il percorso abituale.

Questo rinnovamento della viabilità cittadina ha ovviamente ottenuto il plauso del sindaco Montagna: "In questo modo creiamo più sicurezza, miglioriamo la circolazione e valorizziamo meglio la nostra Moncalieri".