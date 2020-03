Controlli straordinari in Barriera di Milano: perquisizioni e arresti in una sala scommesse

Sabato sera, personale del Comm.to Barriera Milano, coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine e dall’Unità cinofila, ha svolto un accurato servizio di controllo del territorio nella zona di via Laura Rossi, via Montanaro e vie limitrofe. Durante il servizio è stata controllata una sala scommesse ove erano presenti oltre una decina di cittadini stranieri; uno di questi, un giovane di origini maliane, occultava negli slip 6 ovuli di crack; pertanto è stato arrestato.

Poco dopo, personale della Squadra Violante del Commissariato intercettava proprio all’uscita dalla sala scommesse un altro cittadino maliano, di fatto maggiorenne, irregolare sul territorio nazionale, che tentava di eludere il controllo di polizia salendo su un bus in transito, ma non riusciva nel suo intento. Il giovane aveva addosso alcune dosi di crack e cocaina; la perquisizione del suo domicilio, ove era presente un suo connazionale, maggiorenne, permetteva il rinvenimento di altre 9 dosi di crack e di 3 dosi di cocaina, la somma di quasi mille euro in contanti e materiale utile al confezionamento.

I due, che riferivano di avere appena 15 anni, dichiarando false generalità, sono stati arrestati per violazione della Legge sugli stupefacenti e denunciati per false dichiarazioni sull’identità personale.