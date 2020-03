Doppio incidente nella notte: un ragazzo investito a Pinerolo, un'auto esce di strada a Chivasso

Doppio incidente nella notte, nelle strade torinesi. Il primo si è verificato a Pinerolo poco dopo le 22 di domenica sera, lungo la strada statale 23 del Sestriere, all'altezza del negozio Cisalfasport. Un uomo di 31 anni di origini romene e di San Pietro Val Lemina, secondo una dinamica ancora da chiarire, è stato investito da un'auto guidata da una donna di 33 anni di Pinasca. Sembra tuttavia che stesse camminando a bordo strada in un tratto non illuminato. Subito dopo l’investimento la donna si è fermata e ha chiamato i soccorsi, che sono intervenuti tramite elisoccorso e hanno trasportato l’uomo presso l’ospedale C.T.O. di Torino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Pinerolo e hanno effettuato gli esami etilometrici e tossicologici.



Era invece passata da circa mezzora la mezzanotte quando, a Chivasso, una vettura è uscita di strada. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo che si trovava alla guida della propria auto avrebbe perso il controllo del mezzo anche se si sta ancora approfondendo la causa dell'accaduto.