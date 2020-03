Commercio, accordo tra Città e categorie sui dehors

L’assessore al Commercio della Città di Torino, Alberto Sacco, ha incontrato nel pomeriggio di oggi, nella sede dell’assessorato in via Meucci, i rappresentanti di Ascom, Epat e Fiepet-Confesercenti.

Il responsabile delle politiche comunali per le attività produttive e i rappresentanti delle associazioni del commercio hanno concordato che il rinnovo delle concessioni per i dehors ex stagionali avverrà sulla base dei progetti con l’autorizzazione già rilasciata per l’anno 2019, purché non venga apportata alcuna variazione relativa all’allestimento.

La nuova concessione avrà validità fino al 30 ottobre 2020. Sarà facoltà degli esercenti, pertanto, o presentare una semplice richiesta di proroga della precedente autorizzazione (in autocertificazione) o presentare un nuovo progetto, seguendo le indicazioni del nuovo regolamento dehors che prevede, tra l’altro, la possibilità di realizzare anche i padiglioni in cinque piazze auliche del centro città.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre deciso che, in tema normativo, quanto riportato nei progetti integrati d’ambito (PIA) prevale sulle indicazioni del nuovo regolamento comunale per i dehors così come capitava in passato. Si è ribadita, inoltre, in caso di situazioni di particolare complessità e di interesse pubblico, la possibilità di realizzare dei progetti in deroga agli indirizzi operativi del nuovo regolamento, con una delibera di giunta che li approvi formalmente.

L’Assessore Sacco “ringrazia le categorie per la collaborazione e per il senso di responsabilità in un momento di straordinaria emergenza e si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto che pur consentendo l’applicazione del nuovo regolamento, estende la disciplina transitoria delle autorizzazioni rilasciate per i dehors stagionali semplificando in maniera concreta la procedura”.

Fulvio Griffa, presidente della Fiepet Confesercenti, esprime “un plauso all'Amministrazione che ha saputo cogliere l'esigenza di semplificare l'iter burocratico per i dehors che auspichiamo tutti tornino ad essere uno dei luoghi di socialità della città, superata l'emergenza virus”.