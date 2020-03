Incidente sulla provinciale 460: code e raccordo Torino-Caselle temporaneamente bloccato

A causa di un incidente, si registra traffico bloccato con code lungo la carreggiata per Torino del raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”. Il sinistro è avvenuto tra lo svincolo n.3 (SP 460) e l’uscita n. 2 per Borgaro Torinese.

Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza in tempi brevi.

Poco dopo le ore 14 è stata ripristinata la circolazione lungo la corsia di sorpasso e le code sono in smaltimento.