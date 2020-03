Coldiretti Piemonte: "Scegliere il Made in Piemonte"

"Lanciamo un appello alla grande distribuzione commerciale affinché sostenga il consumo di prodotti alimentari Made in Italy e in Piemonte con la scelta di fornitori in grado di garantire la provenienza nazionale di alimenti e bevande". E’ quanto affermano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale

"Chiediamo a supermercati, ipermercati e discount - spiegano - di aderire con atti concreti alla campagna di mobilitazione #MangiaItaliano privilegiando negli approvvigionamenti sugli scaffali i prodotti del nostro territorio per fermare le speculazioni in atto sulla domanda di prodotti agricoli e alimentari in questo momento di emergenza sanitaria che sta mettendo in difficoltà le nostre aziende, le imprese agrituristiche e l’export”.

Importante nelle città e nei centri minori del Piemonte è il ruolo dei mercati di Campagna Amica che garantiscono prodotti genuini e tracciabili, oltre a mantenere vivo il tessuto produttivo locale. Nei mercati e negli agriturismi di Campagna Amica sono state adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza con la disponibilità di disinfettanti, l’invito a non toccare la merce e, nel caso del mercato coperto di Alessandria, ingressi contingentati per evitare affollamenti.

“Serve una mobilitazione dell’intera filiera per difendere la principale ricchezza del Paese, oltre ad un intervento diretto dell’Unione Europea che non si può limitare ad autorizzare lo sforamento del deficit italiano ma deve investire risorse proprie per accompagnare l’impegno dei singoli Paesi”, concludono Moncalvo e Rivarossa.

L’iniziativa #MangiaItaliano vede schierati in prima linea i mercati degli agricoltori e gli agriturismi di Campagna Amica insieme a numerosi volti noti della televisione, del cinema, dello spettacolo, della musica, del giornalismo, della ricerca e della cultura.

Un coinvolgimento che deve essere ora esteso con l’impegno delle Istituzioni ai volti più noti a livello internazionale, di italiani e stranieri che amano il Belpaese e sono credibili ed apprezzati all'estero.