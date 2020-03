Torta pasqualina: il piatto per eccellenza della Pasqua

Da Nord a Sud sono numerose le ricette della tradizione pasquale ed è veramente difficile dire quale sia la più buona. Ma su una cosa siamo tutti d’accordo, c’è un piatto pasquale che raccoglie l’approvazione di tutti: la torta pasqualina.

La torta pasqualina è un piatto unico delizioso e si può consumare sia calda che fredda, ideale anche per il trasporto nel caso si decidesse di portarla per il classico pic nic di Pasqua che gli italiani sono abituati a fare durante questo periodo di festa.

Si tratta di una torta salata, fatta di pasta sfoglia che racchiude al suo interno un goloso ripieno di ricotta, spinaci e uova sode.

Grazie alla sua bontà, questa torta salata viene preparata anche durante tutto l’anno ma stando alla tradizione si tratterebbe di una torta salata prettamente pasquale, a conferma ne va anche il suo nome.

Lungo questo articolo potrete trovare la ricetta classica della torta pasqualina, ma sul sito Ricetta.it potrete trovare molte altre versioni e altri piatti della tradizione pasquale.

Ingredienti per la torta pasqualina

La torta pasqualina, come dicevamo anche prima, è fatta da un involucro di pasta sfoglia ed un ripieno cremoso.

In questo articolo vi daremo gli ingredienti e le indicazioni per preparare la pasta sfoglia ma se non avete molto tempo potete benissimo utilizzare le sfoglie pronte che si possono trovare nel banco frigo di un qualsiasi supermercato.

Vediamo subito quali sono gli ingredienti:

650 gr di farina 00

450 gr di ricotta

500 gr di spinaci

500 gr di bietole

100 gr parmigiano reggiano

50 gr di pecorino romano

8 uova

160 gr olio d’oliva

Acqua tiepida (q.b.)

Sale e pepe

Tutte le dosi sono da considerare ideali per una tortiera dal diametro di 30 centimetri.

Come preparare la torta pasqualina

La prima cosa da cui dovete iniziare è la preparazione della pasta sfoglia e successivamente il ripieno.

Su un tavolo da lavoro pulito mettete la farina, al centro versate il sale e due cucchiai di olio d’oliva. Una volta incorporati e miscelati questi ingredienti, versate a filo l’acqua tiepida.

Mescolate l’impasto per almeno 10 minuti e dovrete ottenere un panetto elastico ed omogeneo.

Dividetelo ora in 14 palline e cospargetele di farine e successivamente copritele con un panno umido e lasciatele riposare per un paio d’ore.

Passate a questo punto alla preparazione del ripieno, ma prima mettete le 6 uova rimaste in un pentolino pieno d’acqua e fatele bollire.

Lavate le bietole e gli spinaci e fateli cuocere in una padella con un po’ di sale e pepe. Una volta cotti, strizzateli bene e metteteli in un mixer insieme al pecorino, metà del parmigiano, due uova, la ricotta e il sale e il pepe.

Tenete da parte la crema che avete ottenuto con il mixer e passate con la stesura della sfoglia.

Prendete ora le pagnottelle e una ad una stendetele con un mattarello, aiutandovi con un po’ di farina. Disponete la prima sfoglia sulla tortiera e ungetela con un po’ d’olio, continuate così per sette sfoglie.

A questo punto versate la crema e livellatela con un cucchiaio. Sempre con l’aiuto dello stesso cucchiaio, ricreate sulla crema sei incavi che dovranno ospitare le uova sode.

Una volta posizionate le uova sgusciate, versatevi sopra a tutto il ripieno, il restante parmigiano e coprite con le restanti 7 sfoglie.

Cospargete il tutto con un po’ d’olio ed informate a 200 gradi per 40 minuti.

La vostra torta pasqualina è pronta per essere mangiata.