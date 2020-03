Alimenti in cattivo stato di conservazione: quasi 25 mila euro di multa e sospensione dell'attività per un negozio di corso Vittorio Emanuele

Oltre 24.000 euro di sanzione, sospensione dell'attività e più di 42 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione posti sotto sequestro giudiziario sono i risultati di un controllo effettuato presso un esercizio pubblico di somministrazione ubicato in corso Vittorio Emanuele II nei pressi di via Saluzzo e gestito da un cittadino di nazionalità turca.