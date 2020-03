Incidente stradale nel Canavese: morto il motociclista di Chivasso Stefano Bianco

Sport piemontese in lutto per la morte di Stefano Bianco, 35 anni il prossimo ottobre, motociclista originario di Chivasso, deceduto in un incidente stradale nel Canavese.

Come ricostruito dai carabinieri, un autocarro proveniente da Mappano e diretto a Leini, svoltando a sinistra, ha omesso di dare la precedenza alla moto su cui viaggiava Bianco, proveniente dalla direzione opposta, che è stata sbalzata contro una Fiat Panda. Per il centuaro non c’è stato nulla da fare.