Coronavirus, Terranostra Piemonte invita alla chiusura gli agriturismi Campagna Amica

“Per allinearci a quanto ci sta chiedendo il Governo ed aderire alla campagna #iorestoacasa, invitiamo tutti gli agriturismi di Campagna Amica del territorio a valutare la chiusura almeno per le prossime due settimane", afferma Stefania Grandinetti presidente regionale di Terranostra.

"Molti hanno già optato per questa strada con grande senso di responsabilità e con l’auspicio che questo sacrificio possa portarci a superare tale emergenza. Le nostre imprese agrituristiche, guardando al futuro, potranno utilizzare questo tempo per nuove progettualità ed essere pronti a ripartire non appena ci sarà data la possibilità".

"Il Piemonte – conclude Grandinetti - è da sempre scelto dai turisti, anche stranieri, per la sua importante valenza culturale ed ambientale e siamo certi che tornerà ad esserlo. L’invito ad aderire a #iorestoacasa è proprio, anche, perché abbiamo rispetto dei nostri clienti”.