Coronavirus, Ugl scrive a Cirio e alla Regione: "Attivarsi per ottenere fondi europei"

Una lettera aperta indirizzata al Governatore Cirio per chiedere un intervento per ottenere fondi europei, in questa fase così delicata per l'emergenza legata al coronavirus. Il sindacato Ugl, attraverso il suo segretario regionale Armando Murella, ha scritto al Presidente della Regione "perché questo momento impone la necessità di partecipazione nonchè di contribuzione di proposte, al fine di ottimizzare le azioni da mettere in campo".

"La UGL, in tale prospettiva, nella consapevolezza che le risorse nazionali non possano bastare per ogni necessità, propone l'attivazione di interventi a valere sui fondi europei del Programma Operativo Regionale, nella certezza che le azioni non potranno interrompersi ma necessiteranno di continuità a medio e lungo termine".

"Confidando in un confronto, da remoto, sulle iniziative che complessivamente si intendono mettere in campo", conclude la lettera.