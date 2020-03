Ivrea, la Polizia Penitenziaria rinviene l’ennesimo cellulare in carcere

"Poco prima delle ore 14 di ieri, mercoledì 11 marzo 2020, durante la battitura delle inferriate al primo piano lato sinistro del carcere di Ivrea, dove sono ristretti detenuti ordinari a regime aperto, la Polizia Penitenziaria si è resa protagonista di una brillante operazione di servizio. Nella cella occupata da due detenuti italiani, di 46 e 35 anni, è stato rinvenuto un micro telefono cellulare occultato nella biancheria personale, all’interno di un armadio con scheda nano sim inserita". A dare la notizia è Leo Beneduci, Segretario Generale O.S.A.P.P., l'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria.

Benedici poi aggiunge: “L’OSAPP da tempo denuncia violente aggressioni, offese, sputi perpetrati ai danni del personale di Polizia Penitenziaria ed invece, solo grazie alla perspicacia professionale del personale in servizio, si è evitato che la Casa Circondariale di Ivrea divenisse un centro telefonico pubblico, chiaramente “illecito”. L’esiguo personale di Polizia Penitenziaria di Ivrea opera in condizioni estreme per la gravissima e nota carenza di organico e nonostante ciò, i pochi agenti presenti hanno portato a termine, con spirito di abnegazione e senso del dovere il proprio lavoro".

"Da parte dell’ OSAPP le più vive congratulazioni ai poliziotti intervenuti, eroi silenti nel quotidiano per la brillante operazione di cui si sono resi protagonisti”.