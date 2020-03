Sotto effetto di stupefacenti, si dimentica il nome del fratello: voleva spacciarsi per lui in quanto non in regola col permesso di soggiorno

Uno strano intervento, qualche giorno fa, per i poliziotti del Commissariato Barriera di Milano.

Infatti, durante il controllo di alcuni cittadini extracomunitari in via Toscanini, fermano un cittadino marocchino di 30 anni. L’uomo, sprovvisto di documenti, declina oralmente le proprie generalità, ma il nominativo fornito risultava assente ai terminali. L’uomo, interrogato in merito, dal momento che sostiene di essere titolare di regolare permesso di soggiorno, dice agli operatori che loro non hanno compreso bene il suo nome, dunque di riprovare invertendo il nome ed il cognome.

Anche così il controllo dava esito negativo. Gli agenti dunque provvedevano all’accompagnamento del soggetto negli uffici del Commissariato, dove l’uomo continuava con la pantomima, dichiarando anche di abitare a Feltri in provincia di Venezia (paese non esistente in quella provincia). Solo il controllo delle sue impronte digitali svelerà che i dati erano parzialmente corretti.

Alla richiesta di spiegazioni il cittadino marocchino rivelava che non essendo in regola col permesso di soggiorno da tempo, in alcune occasioni aveva declinato i dati del fratello, che invece è a posto coi documenti; quella sera, però, era molto confuso a causa dell’assunzione di sostanza stupefacente per cui non si ricordava più il nome di battesimo del fratello sicchè la sostituzione non era andata a buon fine.

L’uomo è stato arrestato per false attestazioni sull’identità personale.